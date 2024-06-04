Летчики Су-34 разнесли опорник ВСУ неуправляемыми бомбами МО: истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ поразили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Также была уничтожена живая сила противника, передает ТАСС.

Там уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500. Летчик самолета Су-34 добавил, что после сброса авиационных средств поражения военнослужащие выполнили маневр для безопасности и ушли по обратному маршруту на аэродром посадки.

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ ранее рассказали, что операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса интенсивно уничтожают бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Для поражения они используют не только базовые модели беспилотников-камикадзе, но и новые модернизированные варианты, которые способны нести тяжелые боеприпасы вплоть до крупнокалиберных мин.

Кроме того, расчет гаубицы М-46 группировки войск «Север» нанес удар по опорному пункту ВСУ и помог штурмовым подразделениям взять его под контроль без потерь. По данным военного ведомства, артиллерийские подразделения группировки круглосуточно находятся на боевом дежурстве.