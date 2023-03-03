Летчики сбитого в ДНР самолета катапультировались

Фото: RomanHramenkov/t.me

Пилоты самолета, сбитого в небе над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике, катапультировались, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Романа Храменкова. Он добавил, что самолет был военным, но его принадлежность пока не установлена.

На место [падения самолета] выехали экстренные службы, — сказал агентству градоначальник.

Храменков также отметил, что на земле в результате происшествия пострадавших нет. Он пояснил, что в месте падения самолета находится фермерское хозяйство. По словам его владельца, машина лежит «в полях».

Кадры с места происшествия появились в Сети. На них виден момент падения горящего воздушного судна.

Ранее Храменков опубликовал фото, на котором виден столб черного дыма, предположительно, поднимающийся над местом падения самолета. Он призвал жителей города покинуть улицы, а также сообщил, что власти проясняют ситуацию.