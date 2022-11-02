Летчик назвал возможную причину аварии самолета в Иркутске Летчик Смирнов: у самолета в Иркутске шины могли лопнуть из-за их изношенности

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Причиной того, что у самолета, выполнявшего рейс Душанбе — Иркутск, лопнули сразу четыре шасси, могла стать повышенная скорость приземления, а также изношенность шин, рассказал в беседе с «КП-Иркутск» заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, если из строя вышли сразу четыре покрышки, значит, одна из них уже была не в норме, но продолжала эксплуатироваться. Эксперт уточнил, что когда лопается одно шасси, остальные не выдерживают давления и также выходят из строя.

По какой причине лопаются шины? Вариантов может быть много. <...> Среди основных причин такой посадки самолета в Иркутске 2 ноября может быть и повышенная скорость приземления, и вопросы качества шин, — пояснил летчик.

По словам Смирнова, авария такого рода не опасна — проблема была бы серьезной, если бы шины лопнули в начале торможения, ведь в таком случае они могли бы загореться. Эксперт добавил, что лопнувшие покрышки не редкость для гражданской авиации и ничего страшного в произошедшем нет.

Пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры ранее сообщила, что в аэропорту Иркутска у самолета лопнуло пневматическое шасси при посадке. В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 77 человек.