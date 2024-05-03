Лесовоз раздавил мальчика в Башкирии Шестилетний мальчик скончался при наезде груженого лесом КамАЗа

В башкирском селе Тирлянский лесовоз задавил шестилетнего мальчика на велосипеде, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики. Ребенок угодил под заднее колесо грузовика, набитого бревнами.

Шестилетний мальчик вместе со своими сверстниками, находясь возле проезжей части, на велосипеде угодил под заднее колесо прицепа КамАЗа, груженого лесом. В результате ДТП ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, — сообщили в Госавтоинспекции.

На место ЧП сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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