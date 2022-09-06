Лесной пожар в Рязанской области полностью локализовали

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области

Лесной пожар в Рязанской области полностью локализован, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале. Сейчас спасатели тушат тлеющие очаги, которые еще дымятся.

Пожар полностью локализован. Ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, которые еще дают дым, — написал Малков.

Накануне он заверил, что противопожарная ситуация улучшилась и населенным пунктам ничего не угрожает.

30 августа Малков заявлял, что в Рязанской области остается непотушенным один очаг лесных пожаров. На тот момент, по его словам, там работали более 120 человек и свыше 20 единиц техники. Малков отмечал, что режим ЧС в регионе сохраняется, и просил местных жителей воздержаться от походов в лес. Кроме того, по его словам, по итогам ситуации с лесными пожарами будут сделаны очень серьезные выводы.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев заявил в беседе с NEWS.ru о том, что версия умышленных поджогов рязанских лесов и диверсий вполне реальна, так как подобные пожары не возникают из-за жаркого солнца и преломления света через бутылочное стекло на сухую траву или трухлявый пень. Он не исключил, что злоумышленники использовали бензин и другие горючие жидкости.