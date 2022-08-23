Лесной пожар в Ростовской области потушен МЧС: лесной пожар в Каменском районе Ростовской области потушен

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лесной пожар в Каменском районе Ростовской области потушен, сообщило ГУ МЧС России по Ростовской области в Telegram. Пожар в Каменском лесничестве начался 22 августа, к вечеру он охватил 50 гектаров. Утром 23 августа огонь удалось локализовать на 54 гектарах.

В 14.15 мск пожар ликвидирован на 54 гектарах, — заявили в ведомстве.

Информация о пожаре в Калитвиновском лесничестве Каменского района Ростовской области поступила днем 22 августа в 14:28. Изначально площадь возгорания составила 0,5 га, затем из-за высоких температур и ветра она выросла до 32 га. Спасатели сняли угрозу возгорания в хуторе Диченский. Для борьбы с огнем были задействованы два вертолета Ми-8 и пожарный поезд, организовано дежурство экипажей ГИБДД.

Сегодня днем премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавит вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Комиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России.