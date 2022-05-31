Лесничие спасли лисят из горящей травы в Волоколамске

Лисята / Фото pixabay.com

Лесничие спасли лисят, чуть не сгоревших заживо из-за пала травы в подмосковном Волоколамске, сообщает «Радио 1». Из пятерых детёнышей выжили трое, их обеспечили необходимой помощью, сейчас здоровье малышей вне опасности. В свою очередь глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов предупредил, что выжигание сухой прошлогодней травы (пал) обедняет растительность и убивает животных.

Обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира. Везде, где проходят палы, уже нет прежнего разнотравья, сорняки захватывают освободившуюся территорию. В огне погибают звери и птицы, на месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстановится лишь через пять-шесть лет, а в некоторых случаях не восстановится никогда, — сказал он.

При этом едкий дым от травы тяжело переносят аллергики, в валежнике может быть мусор — в том числе опасный для сжигания. В сельской местности огонь сжигает остатки удобрений и образует токсичные соединения, а вдоль дорог провоцирует загрязнение воздуха тяжёлыми металлами, добавил Баженов.

17 мая сообщалось, что спасённый в Убинском районе Новосибирской области лисёнок подружился с домашним французским бульдогом. Дикого зверька в начале месяца нашли охотники в затопленной норе вместе с тремя другими лисятами.