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Сотрудникам органов внутренних дел, а также военнослужащим и сотрудникам Росгвардии Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет начисляться ежемесячная надбавка за сложность выполняемых задач. Её размер составит до 100% от оклада.

Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищённости сотрудников ОВД, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка, — говорится в пояснительной записке к постановлению Правительства. Как писал NEWS.ru,...