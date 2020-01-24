Жители подмосковного посёлка Синьково пытаются защитить близлежащий лес от вырубки. Лесной массив, который может уйти под застройку многоквартирными домами, граничит также с деревней Грязь Одинцовского района, где живут Максим Галкин с Аллой Пугачёвой.
До определённых пор всё было нормально. А потом вдруг выяснилось, что данная земля — сельскохозяйственные угодья. Территорию перевели в ИЖС под застройку, — цитирует Tekegram-канал Mash жителя Синьково Андрея Кривошова.
По данным СМИ, Федеральное агентство по лесному хозяйству в настоящее время судится с застройщиком.
Как писал NEWS.ru, активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу» сообщили о незаконной свалке строительных отходов, которая появилась в 500 м от предполагаемой летней резиденции патриарха Кирилла в Геленджике. На месте мусора раньше росла преимущественно реликтовая сосна пицундская, включённая в Красную книгу России. При этом, по данным активистов, деревья были частично вырублены, частично засыпаны отходами. В целях маскировки захоронения свалку покрыли слоем грунта.
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