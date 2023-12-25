«Леруа Мерлен» загорелся на юге Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гипермаркет «Леруа Мерлен» загорелся на юге Петербурга, сообщила NEWS.ru пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар произошел в Красносельском районе. Персонал магазина был эвакуирован до прибытия пожарных расчетов. Информация о пострадавших не поступала.

Красносельский район, проспект Буденного, д. 31, корп. 2. Пожар в торговом здании, площадь уточняется. Сведения о пострадавших не поступали, — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено шесть единиц специальной техники и 28 человек личного состава. На опубликованных кадрах видно, что возгорание произошло непосредственно в торговом помещении.

Ранее сообщалось о пожаре в торговом комплексе, расположенном в поселке Хор Хабаровского края. Площадь возгорания составила 480 квадратных метров. Огонь распространился по конструкциям двухэтажного здания, обшитого изнутри пенопластом. По словам очевидцев, он возник в помещении, где располагался котел.

Также стало известно, что два человека погибли в результате возгорания квартиры в Сафоново Смоленской области. Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме, когда люди спали.