Лепс сравнил русскую культуру с глыбой, которую невозможно остановить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ» рассказал NEWS.ru о том, что ему напоминает русская культура. По его словам, это глыба, которую невозможно остановить и отменить.

С чем бы я сравнил русскую культуру? Сложный вопрос. Так сразу не ответишь. Владимир Машков сравнил ее со стихией ветра? Культура в любой стране своя, уникальная. Русская культура — это огромный пласт. Я даже не знаю, как можно определить ее двумя словами. Это такая глыба, которая катится и остановить ее невозможно. У нас блестящие имена в музыке, литературе, искусстве. Что бы не происходило в мире, она останется навсегда, — заявил Лепс.

Ранее музыкант рассказал, что не смог войти в здание родной школы, которую недавно хотел посетить. Исполнитель уточнил, что охранник учебного заведения узнал его, но все равно запретил вход, объяснив, что в здание допускаются только персонал и родители, которые приходят забрать детей. Певец добавил, что охранник узнал его, но все равно не разрешил войти в здание.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался, что его жена очень переживает из-за концертов в зоне СВО. Отвечая на вопрос журналиста NEWS.ru во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ», он отметил, что несмотря ни на что, его супруга относится с пониманием к решению выступать в новых регионах России, как и к любым другим его решениям.