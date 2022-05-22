Курсанты кадетского корпуса МВД попали в больницу с отравлением В Самаре с отравлением госпитализировали 29 кадетов МВД

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

29 курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России госпитализировали из-за пищевого отравления, сообщили в прокуратуре региона. Подросткам стало плохо, после чего их отвезли в больницу 21 мая. Сейчас они находятся в стационаре, врачи оказывают им помощь. Отмечается, что отравившимся кадетам от 14 до 15 лет.

Прокуратура проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами образовательного учреждения. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, — говорится в сообщении.

Ранее семья из трёх человек попала в больницу из-за отравления холодцом, купленным в столичном магазине. Инцидент произошёл 9 мая. Врачи госпитализировали 34-летнюю девушку, 39-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Им поставили диагноз «отравление метгемоглобинобразователями».

До этого в кафе на Миллионной улице в Санкт-Петербурге отравились восемь детей, а также трое взрослых туристов из Хабаровска. Пострадавшим туристам понадобилась скорая помощь, медики диагностировали у жителей Хабаровска отравление лёгкой степени. Согласно условиям туристической путёвки, хабаровчане должны были пробыть в Санкт-Петербурге три дня: с 8 по 11 мая.