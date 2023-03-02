Ленобласть усиливает охрану правопорядка после диверсии под Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области будет усилена охрана правопорядка и безопасности, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. По информации авторов поста, решение было принято после событий в Брянской области, где 2 марта украинские диверсанты напали на населенные пункты. Задачу по усилению мер безопасности поставил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В Ленобласти усиливается охрана правопорядка и безопасности. Губернатор Александр Дрозденко поручил принять такие меры после событий в Брянской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление охраны особенно будет касаться школ, больниц, транспорта и энергетических объектов.

Диверсанты проникли на территорию Климовского района Брянской области накануне. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в селе Любечане в результате нападения ДРГ погибли два человека, в том числе водитель машины, перевозивший детей. Также пострадал 10-летний мальчик, ему оперативно оказали медицинскую помощь, жизни ребенка ничто не угрожает.

2 марта Старовойт сообщал об обстрелах ВСУ по поселку Теткино, по которому выпустили не менее пяти снарядов, в результате один мужчина погиб, еще один получил ранение.

Ранее стало известно, что в Курской области усилят меры безопасности с учетом сложной ситуации в приграничных населенных пунктах.