Ленинградский зоопарк записал ASMR с мурчащей пумой Синди Мурлыканье пумы Синди из Ленинградского зоопарка сняли на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мурлыканье пумы Синди удалось заснять сотрудникам Ленинградского зоопарка. Ролик с ASMR дикой кошки, отдыхающей в своем вольере, появилось в Telegram-канале зверинца. Хищница спокойно лежит в своем домике и смотрит в камеру, издавая бархатное мурлыканье.

Видео, которое обязательно нужно смотреть со звуком. Отложите все на минутку и включите видео со звуком. Пума Синди отдыхает в домике и завораживает нас своими серо-зелеными глазами, — сказано в сообщении.

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