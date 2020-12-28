Ленинградская область отменяет комендантский час для детей

Комендантский час для детей будет отменён в Ленинградской области на период новогодних праздников и зимних каникул.
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Теперь несовершеннолетние дети в Ленинградской области получат временные послабления на перемещения по региону.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Московской области не планируется ужесточать введённые из-за коронавируса ограничения в новогодние праздники. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Глава региона отметил, что местные власти уже открыли музеи. Он подчеркнул, что в Подмосковье на новогодние праздники ждут туристов.