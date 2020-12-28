Ленинградская область отменяет комендантский час для детей

https://static.news.ru/photo/a6eab108-49a1-11eb-9f08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Dunn/Global Look Press

Комендантский час для детей будет отменён в Ленинградской области на период новогодних праздников и зимних каникул.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Агентство отмечает, что 28 декабря 2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об ограничениях из-за коронавируса для несовершеннолетних детей. Оно предусматривало запрет с 21:00 до 06:00 находиться им без родителей на улицах, в транспорте, торговых и развлекательных центрах.

Теперь несовершеннолетние дети в Ленинградской области получат временные послабления на перемещения по региону.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Московской области не планируется ужесточать введённые из-за коронавируса ограничения в новогодние праздники. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Глава региона отметил, что местные власти уже открыли музеи. Он подчеркнул, что в Подмосковье на новогодние праздники ждут туристов.