Лейтенанты ДПС вынудили пьяного водителя сесть за руль и задержали его Baza: в Красноярске полицейские вынудили пьяного водителя сесть за руль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске два лейтенанта ДПС заставили пьяного мужчину переставить его автомобиль, а затем сразу задержали гражданина за пьяную езду, сообщает Telegram-канал Baza. Через четыре месяца против полицейских возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Канал отмечает, что инцидент произошел в середине июня 2023 года. Тогда в полицию сообщили об автомобиле, мешающем проезду. На месте сотрудники ДПС увидели, что владелец BMW спит на заднем сиденье машины. Они попросили случайного прохожего разбудить его и переставить автомобиль.

Когда водитель сел за руль и тронулся с места, его остановили и направили на медосвидетельствование. Оно показало, что мужчина пьян. Против него позже возбудили уголовное дело по статье о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Информация о методах работы этих лейтенантов ДПС через несколько месяцев поступила в управление собственной безопасности. Теперь уголовное дело возбуждено против самих сотрудников ГИБДД. Наказанием за такое преступление является срок от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что петербургский инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела из-за того, что заставил мигранта из Узбекистана купить ему блок сигарет с аромакнопкой. Сотрудник ГИБДД остановил рабочего на его автомобиле недалеко от аэропорта Пулково, проверил документы и заявил, что у того нет местной прописки, хотя это было не так. Полицейский пообещал вернуть водительские права, если мигрант купит ему сигарет. Мужчина так и поступил, но после пожаловался в МВД.