«Легли в песок»: мужчина закрыл собой жену при атаке на Севастостополь SHOT: житель Севастополя закрыл жену своим телом во время атаки ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Житель Севастополя во время атаки на город закрыл своим телом супругу, передает Telegram-канал SHOT. По словам женщины, они с мужем не успели спрятаться, поэтому пришлось просто лечь в песок. Она также призналась, что не может передать словами весь ужас, который испытала в те секунды.

Не могу подобрать слов, чтобы описать этот ужас и кошмар. Все случилось за считаные секунды. Мы не успели никуда убежать и спрятаться. Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать, — рассказала россиянка.

По словам женщины, в результате атаки пострадали много детей. Они были все в крови и кричали, пока им пытались помочь другие люди. Водители автобусов загружали горожан и увозили с пляжа, поделилась очевидица.

Ранее стало известно, что водитель автобуса из Севастополя вывез около 300 человек во время ракетного удара ВСУ. Мужчина рассказал, что во время атаки он только спускался к пляжу, поэтому сам не пострадал. Когда произошел удар, россиянин сориентировался и начал помогать пострадавшим. Он признался, что делал все, что мог, поэтому героем себя не считает.