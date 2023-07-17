Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Через Керченский пролив начали переправлять легковые машины на пароме, сообщает ТАСС. По данным агентства, машины пропускают на переправу после тщательного досмотра.

На площадке-накопителе в Керчи в ожидании перед отправкой парома скопилось около 200 машин. Паромная переправа возобновила работу, которая была приостановлена 16 июля, это позволит переправлять легковушки через Керченский пролив, пока перекрыто движение на Крымском мосту.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что через новые регионы России можно как проехать в Крым, так и уехать с полуострова. В Донецкой Народной Республике временно отменен комендантский час, теперь проехать через нее на полуостров можно в любое время суток, сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин.

В Минтрансе Крыма посоветовали при поездке в Крым через новые регионы брать с собой наличные деньги. Автомобилистам рассказали, что на маршруте проложен свежий асфальт, при этом все заправки работают в штатном режиме, и хотя на многих АЗС принимают к оплате карты «Мир», гражданам рекомендовали подстраховаться и заранее запастись наличными. В Минтрансе Крыме отметили, что протяженность пути от Ростовской области до Джанкоя составляет порядка 400 км, дорога может занять пять-шесть часов. Кроме того, в ведомстве напомнили, что все участники движения должны уступать дорогу военным. Водителей также попросили соблюдать все рекомендации властей, напомнив также, что на блокпостах у водителей проверяют документы и содержимое багажа.