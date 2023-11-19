Легковушка вальсировала на дороге после смерти водителя в результате ДТП Mash: авария с участием легкового автомобиля и «Газели» произошла в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием «Газели» и Lada Priora произошла в Каякентском районе Дагестана, сообщил Telegram-канал Mash Gor. В результате происшествия погиб 85-летний водитель легкового автомобиля. После сильного столкновения с «Газелью» машина еще некоторое время кружила на дороге.

По информации канала, вытащить погибшего водителя из машины удалось очевидцам. На опубликованных кадрах запечатлен момент аварии и происходящие после этого события. На них видно, что Priora не уступила дорогу «Газели», перевозящей оконные конструкции. От сильного столкновения кузов грузового автомобиля покосился и рухнул. После этого легковушка начала кружить на дороге. Канал уточнил, что в этот момент чудом никто не пострадал. На кадрах видно, как очевидцы разбегаются в разные стороны, пытаясь уклониться от автомобиля.

Ранее сообщалось об аварии с участием рейсового автобуса и фуры на 318-м километре трассы Екатеринбург — Серов. В результате происшествия погибли два человека, еще шесть пострадали. Для оказания помощи потерпевшим направлена комплексная бригада территориального Центра медицины катастроф, в том числе хирург, нейрохирург и травматолог.