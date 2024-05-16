Легковушка в Крыму попала в смертельную ловушку между двумя грузовиками Один человек погиб в массовом ДТП в Крыму

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Один человек погиб в результате массового столкновения на трассе Симферополь — Красноперекопск в Первомайском районе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. Отмечается, что участниками ДТП стали два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль.

Как отмечается, фура MAN врезалась в КамАЗ. По инерции тот протаранил микроавтобус, который наносил дорожную разметку, и Daewoo Nexia. Погибшая была пассажиркой легковушки.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Daewoo Nexia смертельно травмирована. <...> Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, — говорится в сообщении.

Ранее в Лазаревском районе Сочи произошло столкновение четырех автомобилей, госпитализированы пять человек. ДТП произошло в районе санаторно-курортного комплекса «Аквалоо» на улице Декабристов.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета возбудили третье уголовное дело по факту падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Фигурантом стал генеральный директор компании-перевозчика, которой принадлежало транспортное средство, его подозревают в подделке единого государственного реестра юридических лиц.