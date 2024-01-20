Легковушка смяла микроавтобус в ДТП на Камчатке Один человек пострадал в ДТП с участием легковушки и микроавтобуса на Камчатке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла на трассе Петропавловск-Камчатский — Елизово, сообщает региональная прокуратура. На кадрах с места ДТП видно, что передняя сторона минивэна сильно помята, а стекла выбиты. По информации ведомства, в результате этого происшествия пострадал по меньшей мере один человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехали сотрудники аварийных служб и ГИБДД, их работу координирует Елизовская городская прокуратура. Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров, — говорится в сообщении.

По данным Zvezdanews, местная жительница на легковом автомобиле выехала на встречную полосу, где и врезалась в микроавтобус. От удара такой силы его отбросило на обочину. Водитель минивэна и его пассажиры госпитализированы, говорится в публикации. Информация о женщине, которая была за рулем легковушки, не уточняется. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне МКАД произошло массовое ДТП. Согласно опубликованным видеокадрам, один из автомобилей занесло на заснеженной дороге, в результате чего он встал поперек проезжей части и получил удар от другого приближающегося транспортного средства.