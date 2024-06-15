В Петербурге легковушка опрокинула машину скорой, пострадала фельдшер Фельдшер пострадала в результате ДТП со скорой в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковушкой на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта во Фрунзенском районе Петербурга. В результате ДТП пострадала девушка-фельдшер, сообщает РЕН ТВ.

Момент столкновения попал на уличную камеру. На кадрах видно, как скорая помощь, пропустив встречный поток, начинает поворачивать налево, однако в этот момент в машину влетает легковушка. От удара автомобиль медиков опрокинулся.

Ранее стало известно, что водитель Евгений Бакарюкин, сбивший людей на пешеходном переходе в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. Это произошло перед началом заседания в Благовещенском городском суде. Его заключили под стражу на два месяца. Погибли в результате происшествия пять человек. Жертвами аварии стали пять человек: трое скончались на месте, двое — в больнице.

В городе Черемхово Иркутской области легковушка сбила четырехлетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть. Ребенок находился на улице без родителей. Ее госпитализировали с травмами. Прокуратура Черемхово также поставила на контроль ход расследования причин происшествия.