Легковушка на полном ходу влетела в машину коммунальной службы в Донецке Женщина погибла в ДТП с легковушкой и машиной коммунальной службы в Донецке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Легковой автомобиль на большой скорости врезался в машину коммунальной службы в Донецке, передает РИА Новости. Жертвой столкновения стала молодая девушка, еще трое пассажиров легковушки были госпитализированы, один человек отделался испугом.

ДТП произошло на улице Красноармейской. По словам представителей правоохранительных органов, в легковой машине находились пять человек. Один из участников происшествия заявил, что скорость автомобиля была «сумасшедшей».

Ранее женщина, лишенная водительских прав, устроила автомобильную аварию в Приморье. В ночь на 17 декабря она села за руль в нетрезвом состоянии, в салоне находилась ее знакомая и двое детей. Во время движения водитель врезалась в шлагбаум. Несовершеннолетних госпитализировали, у них диагностировали переломы и черепно-мозговые травмы.

Также массовое ДТП с участием 18 автомобилей, пассажирского автобуса и грузовика произошло на пересечении улиц Чайковского и Маяковского в Иркутске. Водители не успевали затормозить на льду и врезались друг в друга. На опубликованных кадрах видно, что один из легковых автомобилей залетел на крышу другого. Еще одна машина оказалась зажата между автобусом и иномаркой.