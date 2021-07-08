Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на Ямале
Александр Чеков
Александр Чеков
15:15, 08 июля 2021
Фото: Alf van Beem/wikimedia.org
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Легкомоторный самолёт Sierra совершил жёсткую посадку на Ямале во время наблюдения за лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил ТАСС.
Из Нижневартовска вылетел самолёт АН-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели. При подлёте к месту обнаружен пропавший борт, самолёт дымит, около него человек подаёт сигналы рукой, — цитирует агентство источник в экстренных службах.
Самолёт вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки, после чего подал аварийный сигнал и пропал с радаров. Отмечается, что на борту находились два человека. Они живы.
Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолёт потерпел крушение в Московской области. В результате ЧП два человека пострадали.