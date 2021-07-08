Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку на Ямале

Легкомоторный самолёт Sierra совершил жёсткую посадку на Ямале во время наблюдения за лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил ТАСС.

Из Нижневартовска вылетел самолёт АН-26 для поиска и уточнения информации, на борту находятся спасатели. При подлёте к месту обнаружен пропавший борт, самолёт дымит, около него человек подаёт сигналы рукой​, — цитирует агентство источник в экстренных службах.

Самолёт вылетел из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки, после чего подал аварийный сигнал и пропал с радаров. Отмечается, что на борту находились два человека. Они живы.

Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолёт потерпел крушение в Московской области. В результате ЧП два человека пострадали.