Легкомоторный самолет упал на проезжую часть под Серпуховом

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на проезжую часть в Серпуховском районе в деревне Новинки, передает «Москва 24». По данным телеканала, у самолета отказал двигатель. Пострадавших нет.

Очевидцы рассказали, что недалеко от места падения находится частный аэродром, и подобный инцидент уже второй за лето.

Легкий самолет упал на проезжую часть в Серпуховском районе в деревне Новинки. <...> Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала 112, у самолёта повреждено одно шасси, владелец летательного аппарата самостоятельно эвакуировал борт. Отмечается, что авария произошла во время взлета легкомоторника.

Ранее произошло крушение самолета Ил-76. Он упал в поле под Рязанью рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. Всего на борту находилось 10 человек, семь человек были госпитализированы.

В августе три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna в городе Ухта Республики Коми. Стало известно, что падение воздушного судна произошло во время захода на посадку.