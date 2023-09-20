Легкомоторный самолет рухнул в Пензенской области

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Легкомоторный самолет потерпел крушение около деревни Князь-Умет в Пензенской области, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, самолет упал после того, как зацепился за линию электропередач.



«112» отметил, что пострадал пилот летательного аппарата. О других пострадавших не сообщалось.

20 сентября истребитель Су-34 потерпел аварию около поселка Колодезный в Воронежской области. По данным Минобороны России, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы здоровью летчиков нет.

12 сентября Министерство обороны подтвердило сообщения о крушении бомбардировщика Су-24 в Волгоградской области. Падение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Полет совершался без боекомплекта, бомбардировщик упал в безлюдной местности.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Су-24 потерпел крушение в Калачевском районе Волгоградской области, в пяти километрах от хутора Лошки. По информации канала, на борту находились два члена экипажа.

Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы. Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы. Из-за этого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.