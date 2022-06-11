Легкомоторный самолет упал в воду под Самарой

Фото: Главное управление МЧС России по Самарской области

В Самарской области перевернулся легкомоторный самолет при посадке на воду, пишет ТАСС. По предварительным данным, воздушное судно пыталось взлететь, но сделать этого не удалось. В итоге самолет перевернулся при приводнении.

По данным Центрального межрегионального управления на транспорте СК РФ, никто не погиб. Информация о пострадавших уточняется. Сам самолет получил повреждения.

По предварительной информации, днем 11 июня самолет Ra 3207G приводнился на воду в Грязном затоне вблизи Самары. По предварительной информации, собственник пытался взлететь, не смог, перевернулся, жертв нет, — говорится в сообщении.

По факту происшествия организована проверка, на место выдвинулась бригада следователей.

Ранее в Красноярском крае упал частный легкомоторный самолет. По предварительным данным, он выполнял несогласованный рейс. Жертвой крушения стал один человек, еще как минимум один пострадал. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.