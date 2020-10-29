Лёгкие скончавшегося от COVID-19 мэра Уфы были поражены на 90%

https://static.news.ru/photo/eb773ec4-19fc-11eb-9fdb-fa163e074e61_660.jpg Ульфат Мустафин Фото: Газпром Уфа

Лёгкие мэра Уфы Ульфата Мустафина, скончавшегося от осложнений, вызванных COVID-19, были поражены почти на 90%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Башкортостана.

Мустафин умер 29 октября в больнице Уфы в возрасте 61 года. Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, уфимский градоначальник был госпитализирован с диагнозом COVID 35 дней назад. Все это время он боролся с болезнью.

Мустафин был назначен на должность мэра столицы Башкортостана 29 октября 2018 года.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, будет проходить лечение в стационаре.