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Лёгкие скончавшегося от COVID-19 мэра Уфы были поражены на 90%

18:36, 29 октября 2020
Ульфат Мустафин Ульфат Мустафин Фото: Газпром Уфа

Лёгкие мэра Уфы Ульфата Мустафина, скончавшегося от осложнений, вызванных COVID-19, были поражены почти на 90%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве Башкортостана.

Мустафин умер 29 октября в больнице Уфы в возрасте 61 года. Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, уфимский градоначальник был госпитализирован с диагнозом COVID 35 дней назад. Все это время он боролся с болезнью.

Мустафин был назначен на должность мэра столицы Башкортостана 29 октября 2018 года.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Иркутской области Игорь Кобзев, который ранее заразился коронавирусом нового типа, будет проходить лечение в стационаре.

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