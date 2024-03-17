Ледяная глыба рухнула на мать с ребенком в Ярославле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославле на женщину с ребенком упала глыба льда, сообщает портал «PRO Город» со ссылкой на очевидца, предоставившего запись с видеорегистратора. По словам местной жительницы, мама и ребенок сильно не пострадали. Прохожие вызвали на место ЧП скорую помощь. Лед со снегом обвалился с крыши трехэтажного дома.

Молодые люди сразу вызвали им скорую. Женщина была в шоковом состоянии, ребенка вроде не сильно задело, — сообщила очевидица.

Издание «Сорока» отмечало, что днем ранее похожие инциденты произошли на других улицах Ярославля. На 1-й Жилой улице раны головы и рук получил мужчина, пытавшийся закрыть ребенка от летящего сверху льда. Прокуратура начала проверку в связи с этим инцидентом. На Депутатской улице глыба льда упала рядом с женщина, гулявшей с тремя своими детьми, один из которых был в коляске. 15 марта крупная глыба льда свалилась на тротуар в центре региональной столицы, когда по нему шла группа школьников. Они в сопровождении классного руководителя направлялись в филармонию.

Ранее огромная ледяная глыба рухнула на крышу припаркованного автомобиля LADA Kalina в центре Казани, когда в салоне находились парень с девушкой. Пара села в машину буквально за несколько минут до падения льда и снега с крыши.