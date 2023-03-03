Лед Байкала закроют для туристов из-за «викингов» Babr Mash: лед Байкала закроют для туристов из-за «викингов» на УАЗах

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

архивное фото, озеро Байкал

Лед Байкала, кроме переправы на остров Ольхон, закроют для туристов, передает Telegram-канал Babr Mash. Ранее в Сети появилось видео, как по льду озера на крыше автомобиля УАЗ катаются туристы в костюмах викингов — с топорами и в средневековой одежде. В МЧС назвали подобные гонки опасными, а после того, как на Байкале затонула машина, такие перемещения решили запретить. Пассажирам затонувшего УАЗа удалось спастись.

Telegram-канал отметил, что теперь за катание по озеру будут штрафовать: экстремалов-одиночек от 3 до 4,5к, фирмы — от 200 до 400к.

25 февраля на Байкале судно на воздушной подушке «Хивус» сбило мужчину, катавшегося по льду озера на коньках. Пострадавший был отправлен в больницу с переломами.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили заблудившуюся на льду Байкала туристку. Женщина в темное время суток вышла со станции Танхой Бурятии и отправилась в сторону Листвянки, ориентируясь по огням поселка. К рассвету она не успела преодолеть 40-километровый путь и потеряла направление. Спасателям потребовалось два часа, чтобы отыскать ее, туристка не пострадала.