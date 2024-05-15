Лечившийся после ранения участник СВО умер на родине в Карелии В Карелии после лечения умер участник СВО

Фото: МО РФ

В карельском поселке Поросозеро похоронят участника СВО Николая Николаева, который вернулся на родину после лечения, сообщает районная газета «Суоярвский вестник». По данным издания, мужчина был ранен 29 декабря 2023 года. Контракт он подписал в 22 ноября 2023 года.

Уточняется, что Николаев служил стрелком отделения 346-го мотострелкового полка. В зоне СВО он провел меньше месяца. Лечение он проходил в госпитале для ветеранов войны в Москве. Срочную службу он не проходил по состоянию здоровья.

В родной поселок 45-летний мужчина вернулся 5 марта на 60 дней для реабилитации. Умер он 10 мая. Причина смерти не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Чите зарезали участника СВО, который приехал в отпуск. 55-летний знакомый убил мужчину, пока тот спал на территории автосервиса. Убийца пытался расчленить труп бойца, но его на месте преступления застигли другие сотрудники СТО. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за преступление против личности. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого жительница Свердловской области убила участника спецоперации, который отказался покупать ей подарок. Погибший находился в отпуске, а в день трагедии отдыхал вместе с 36-летней женщиной в одном из общежитий Екатеринбурга.