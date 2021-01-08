Лечение пострадавшего от схода лавины подростка контролирует Минздрав РФ

https://static.news.ru/photo/98d5bc6c-5274-11eb-a81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Подросток, пострадавший при сходе лавины в районе норильского горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», при необходимости может быть доставлен на лечение в Москву. Об этом сообщили в Минздраве РФ, подчеркнув, что ситуацию контролируют сотрудники министерства.

Проводятся все необходимые мероприятия для спасения жизни и здоровья пациента. В случае необходимости пострадавший может быть доставлен на лечение в Москву. Ситуация находится на контроле Минздрава России, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

К лечению подростка уже подключились московские специалисты. Норильские врачи провели телемедицинскую консультацию с коллегами из НМИЦ хирургии им. Вишневского, в ходе которой была выработана тактика лечения 14-летнего мальчика.

8 января около 20:30 мск в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске лавина засыпала четыре строения, в которых находились люди. Спасатели сначала обнаружили подростка, которого с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Позднее были найдены тела 38-летней женщины, её полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего супруга.

Как писал NEWS.ru, в связи увеличением числа погибших до трёх человек после схода лавины в Красноярском крае следователи изменили часть статьи уголовного дела на более тяжёлую, «повлёкшую по неосторожности смерть двух и более лиц». В данный момент они допрашивают очевидцев, изымают документацию. Расследование должно установить принадлежность строений, дать оценку правомерности их нахождения в этом месте и определить законность использования.

На территории Норильска 10 января объявлено днём траура по погибшим под лавиной. В этот день в городе спустят все местные флаги. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков.