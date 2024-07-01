Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по аэродрому на Украине Лебедев: ВС РФ ударили по аэродрому Канатово в Кировограде

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде на северо-восточном направлении от центра города. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как пояснил Лебедев, этот «аэродром подскока» использовался для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов. Его также использовали для нанесения ударов по Запорожской области и Крыму.

По данным подполья, на аэродроме есть действующая казарма, хранилище ГСМ, а впритык к аэродрому находится бомбово-ракетный арсенал, построенный еще в СССР и хорошо укрепленный, арсенал работает и принимает грузы, — написал Лебедев.

Ранее он сообщил о взрыве, прогремевшем на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его данным, взрыв произошел на складе Вооруженных сил Украины с ракетами HIMARS в Матвеевке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров заявил, что в городе Запорожье повреждения получил объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.