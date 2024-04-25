«Выслеживали три дня»: «Ланцет» уничтожил танк Abrams на Авдеевском участке МО: расчет боеприпаса «Ланцет» уничтожил танк Abrams под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Центр» уничтожил основной американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что операторы беспилотного летательного аппарата Zala вели воздушную разведку, выискивая бронетехнику ВСУ. Когда они заметили машину производства США, то выбрали подходящее время и нанесли удар, передает ТАСС.

Abrams мы выслеживали три дня. В первый день мы его обнаружили, хотели поразить, но противник очень серьезно его защищал. Приходилось очень много летать, наблюдать. Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку, — уточнили в ведомстве.

Это была долгая и кропотливая работа, заметил представитель МО. Он добавил, что для удара требовались хорошие метеоусловия.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ВСУ могут потерять все оставшиеся 25 танков Abrams за восемь-девять дней, если начнут более активно применять эти боевые машины на линии соприкосновения. Он не исключил, что сейчас ВСУ используют «Абрамсы» по одному.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, технику на Авдеевском направлении подбили военнослужащие гвардейской бригады спецназначения. Минобороны РФ информацию не комментировало.