Лагерь под Тюменью временно закрылся после ЧП с заболевшими детьми

Лагерь «Олимпийская ребячка» в Тюменской области приостановил работу после происшествия с заболевшими детьми, сообщила пресс-служба регионального правительства. Все остальные детские загородные центры работают в штатном режиме, программы для отдыхающих отменять не планируется, уточнили власти.

Детские загородные центры Тюменской области работают в штатном режиме. Все санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских лагерей неукоснительно соблюдаются. Все программы детского и семейного отдыха будут реализованы в полном объеме. В «Олимпийской ребячке» заезды временно приостановлены, — уведомила начальница управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева.

Состояние детей из ЛНР, побывавших в тюменском лагере, тем временем ухудшилось. Свыше 86 школьников до сих пор находятся в больнице. Врачи приняли решение сделать детям рентген из-за усилившегося кашля. С ребятами находятся сопровождающие, родители поддерживают с ними связь по телефону.

Как сообщалось ранее, дети в составе организованной группы из 125 человек выехали из лагеря в ЛНР на поезде «Тюмень — Адлер». В пути нескольким школьникам стало плохо, одна девочка скончалась. После осмотра у 70 детей было выявлено ОРВИ, у 16 подтвердился грипп А.