«Лада» на скорости влетела в остановку и загорелась В Нижегородской области «Лада» загорелась после столкновения с остановкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автомобиль «Лада» врезался в остановку на трассе Сосновское — Мухтолово неподалеку от деревни Залесье в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его информации, от удара транспортное средство загорелось.

Как уточнил канал, за рулем легковушки находился 35-летний мужчина. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, после чего допустил столкновение. В результате аварии пострадали три человека. Женщину и двоих детей в возрасте 7 и 15 лет госпитализировали.

Ранее в Кемеровской области КамАЗ выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В результате погиб водитель пассажирского транспорта. Предполагается, что мужчина за рулем грузовика не справился с управлением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Москве на Рубцовской набережной автомобиль упал в реку Яузу. Столичный дептранс перекрывал движение на месте аварии. В Сети также появился видеоролик, в котором запечатлен момент падения легковушки в Яузу.

По данным Telegram-канала SHOT, находившийся за рулем упавшего в реку автомобиля мужчина выжил. Водителю удалось самостоятельно забраться на крышу автомобиля. Выбраться на берег ему помогли прохожие.