Лаборатория в Новосибирске возьмёт пробы асфальта после жалоб жителей

Лаборатория в Новосибирске возьмёт пробы нового асфальтобетонного покрытия. Соответствующее распоряжение отдал мэр города Анатолий Локоть после того, как в соцсетях и СМИ появилось множество жалоб жителей по поводу укладки асфальта, передаёт Сиб.фм.

Очень много жалоб в соцсетях и СМИ по укладке асфальта. Справедливая критика. Я ставлю задачу проверить каждый факт и обратить особое внимание во время лабораторных испытаний на соответствующие показатели — наличие воды и так далее. Вырубки должны быть внимательно проанализированы, — заявил Локоть.

По его словам, особое внимание следует уделить покрытию на Вокзальной магистрали, Волочаевской и Ватутина. Если в результате проверки будут выявлены недочёты дорожного покрытия, то подрядчик будет обязан довести их до надлежащего состояния за свой счёт, заверил Локоть.

За минувший сентябрь на дорогах Новосибирска произошло 103 ДТП, в результате которых пострадали 112 человек и ещё 12 погибли. В 48 случаях основной причиной аварии послужила дорожная разметка, сообщил замглавы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, начальник управления автомобильных дорог Юрий Сердюк.