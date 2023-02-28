Подростка госпитализировали после квеста с электрошокером в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка госпитализировали после участия в квесте, пишут СМИ со ссылкой на ГУ СК РФ города. По предварительным данным, пострадавший получил травмы от электрошокера и ремня. Как сообщили в ведомстве, сотрудники квеста, расположенного на улице Циолковского, били игроков ремнем и электрошокером, таскали за волосы, приковывали к кровати и капали воском на живот. После мероприятия все участники находились в подавленном состоянии.

Пострадавший подросток получил ушибы головы и шеи, а также перелом кисти со смещением. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Его мать рассказала, что во время квеста дети растерялись и забыли, что нужно показать крест, чтобы актеры остановились.

Уточняется, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства получения ребенком травм, была проведена доследственная проверка.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после получения людьми ожогов во время развлекательного квеста на Новохохловской улице 11 сентября. Одного из подростков душили в процессе игры, рассказал его адвокат. Кроме того, по сценарию детей заперли в клетке, но не открыли, когда появилось пламя.