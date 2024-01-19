Многодетная семья из Рыбинска тонет в фекалиях В Рыбинске квартиру затопило отходами из-за промерзшей канализации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Рыбинске квартиру многодетной семьи затопило отходами жизнедеятельности из-за промерзшей канализации. Как рассказала изданию «Подъем» собственница жилья Анна Ахинова, 6 января им отключили воду и отопление, а канализация замерзла, в квартиру с верхних этажей вытекают фекалии. Семья уже обратилась во все инстанции, однако результата пока нет.

К сожалению, нет, не устранено. Власти сегодня приезжали, Водоканал, управляющая компания, аварийная служба, администрация, прокуратура — народа было много, но ответа ясного никто не дал. Последовало предложение [переехать] в комнату в общежитии на время, но и ее, и квартиру придется оплачивать самим, и после ремонта и устранения затора мы вернемся в данное жилье, и весь ремонт и ущерб ляжет на нас, так как мы собственники, — сообщила пострадавшая.

По словам Анны, глава местного департамента жилищно-коммунального хозяйства заявил, что, «по данным специалистов УК, ситуация нормализована». Отмечается, что в квартире проживают супруги и четверо детей, старшая дочь пары имеет инвалидность — у нее работает только одна кисть. Также в семье есть пятимесячный ребенок.

Ранее также сообщалось об аварии в Новочеркасске, из-за которой город затопило нечистотами. Отходы появились в подъездах нескольких домов, жители были вынуждены соорудить помосты из досок. Некоторые родители передумали отправлять детей в школы на это время.