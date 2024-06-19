Кузбасский маньяк раскрыл скабрезную деталь в убийстве 12-летней девочки Кузбасский маньяк после убийства 12-летней девочки привязал ее к дереву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в городе Тапки Кемеровской области признался, что привязал школьницу к дереву после того, как убил ее, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». После он пытался самоудовлетвориться перед трупом несовершеннолетней.

Уточняется, что мужчина ранее был освобожден из плена ВСУ. В октябре 2023 года он ушел на СВО из колонии, где отбывал срок за другое убийство. Оттуда, по его словам, он попал в отряд «Шторм Z».

Тело 12-летней школьницы нашли в колодце у заброшенного здания в Тапках. В поисках участвовали порядка сотни человек, включая правоохранителей и волонтеров движения «Лиза Алерт». Поисковая операция началась сразу же в день пропажи несовершеннолетней.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый раздел девочку, задушил ее штанами и бросил в колодец. Вместе с тем он признался во время допроса, что пытался совершить изнасилование. Сам он был задержан неподалеку от места преступления. Местные жители сообщили, что мужчина был в кроссовках девочки, а она была раздета. Причина смерти девочки пока не установлена точно: возможно, это было удушение, переохлаждение или удар при падении в колодец.