Краснокнижная кубышка распустилась в Подмосковье В Подмосковье расцвела кувшинка из Красной книги

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В Подмосковье расцвела кувшинка из Красной книги, пишет «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство экологии и природопользования. В областных водоемах распустилась кувшинка вида кубышка малая.

Кубышка малая относится к семейству кувшинковые и занесена в Красную книгу Московской области как вид, сокращающийся в численности, — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.

Фирсов добавил, что эта редкая кувшинка считается показателем чистоты воды. Она цветет небольшими ярко-желтыми цветками. У кувшинки толстый стебель, который поднимается над водой, и листья овальной формы, лежащие на поверхности воды.

В последнее время это растение встречается только в нескольких округах Подмосковья: в Истре, Клину, Павловском Посаде, Волоколамском, Пушкинском и Щелкове. Дело в том, что меняется состав воды, поэтому кубышку малую все реже можно встретить. Кроме того, ее вытесняют другие растения.

Ранее в Норском заповеднике, расположенном в Амурской области, нашли птенца самой большой и редкой совы в мире — рыбного филина, занесенного в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Рыбный филин обитает только в России — на Дальнем Востоке. На сегодняшний день насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь.