«Кусачесть» обострилась в Петербурге в преддверии весны В Петербурге и Ленобласти от укусов людей за два дня пострадали четыре человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге и Ленобласти сразу несколько человек пострадали от укусов людей, пишет «78». Известно как минимум о четырех подобных случаях за последнюю пару дней, чаще всего «кусачим» нападениям подвергались пальцы рук.

Как пишет издание, утром 18 февраля в полицию обратилась женщина из города Никольское, заявившая о нападении бывшего возлюбленного, укусившего ее за палец. По ее словам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая рассказала, что бывший кавалер не хочет с ней расставаться.

Похожий случай произошел накануне, когда в больницу обратилась 40-летняя женщина, которую укусила за палец сестра. Такую же травму получила еще одна 41-летняя женщина, также пострадавшая от сестры.

Аналогичный инцидент произошел в одной из петербургских школ. Там 11-летнюю ученицу укусила одноклассница за грудь.

Неделю назад в Петербурге 20-летняя девушка поругалась с соседкой, которой прокусила грудь и ударила по голове казаном. Конфликт произошел в доме на Боровой улице, предположительно, из-за спора об оплате коммунальных услуг. На груди у пострадавшей остался глубокий след от зубов, она обратилась за медицинской помощью. В полиции выясняют обстоятельства.