Курянин расстрелял пять соседских шпицев за то, что они его облаяли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Курской области житель села Разветье Железногорского района расстрелял из ружья пять соседских шпицев, сообщил Telegram-канал SHOT. Владелец собак рассказал, что сосед начал стрелять по его питомцам, когда решил помыть окно, выходящее на территорию его участка, и собаки начали на него гавкать.

Пришел во двор и увидел, что собаки с испуганными глазами вылазят из-под кустов, выбегают из-за дома. Одной собаки я недосчитался. Пошел искать и увидел, что собака лежит за домом на песке, — рассказал хозяин собак.

Хозяин отвез питомцев в ветеринарную клинику, где у одного из белоснежных шпицев обнаружили застрявшую пулю в позвоночнике. Собачку спасли, но она осталась инвалидом — у нее отказали задние лапки.

Мужчина утверждает, что сосед находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он сам рассказал обо всем полицейским, когда хозяин шпицев подал на него заявление, потребовав привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

Однако обнаружить ружье, из которого живодер палил по шпицам, так и не удалось. Хозяин собак полагает, что тот мог вернуть карабин другу, у которого, предположительно, его брал.

Сосед перестал открывать двери участковому и являться по повестке, в итоге в возбуждении уголовного дела было отказано. В связи с этим хозяин собак обратился с жалобой в прокуратуру.

Ранее в Челябинске суд оштрафовал на семь тысяч рублей местную жительницу, утопившую котенка в унитазе. Депутат Госдумы Владимир Бурматов счел это «смехотворным» наказанием. По его мнению, такой исход продуцирует дальнейшую жестокость.