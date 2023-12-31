Курянам дали рекомендации на Новый год в условиях «неспокойной обстановки» Старовойт посоветовал жителям Курской области встретить Новый год дома

Фото: vk.com/gubernator46

Роман Старовойт

В Курской области сохраняется «желтый» уровень террористической опасности, напомнил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. В связи с этим он посоветовал жителям остаться на Новый год дома. В условиях неспокойной обстановки он призвал граждан к сдержанности и умеренности, добавив, что в регионе также действует запрет на использование пиротехники.

Друзья, в преддверии наступления Нового года напоминаю о сохранении «желтого» уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования на территории нашего региона <...>. Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники, — написал Старовойт.

Минобороны, сотрудники пограничной службы и полиции работают в круглосуточном режиме, добавил он. Администрация и правительство также переведены на соответствующий график. Коммунальные службы, органы здравоохранения и дежурные бригады будут работать в усиленном режиме.

Днем ранее Вооруженные силы Украины выпустили по Курской области восемь снарядов. Под удар попал поселок Теткино, в котором была повреждена линия электропередачи. Никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал.