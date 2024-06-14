Курской области угрожает ракетная атака Врио губернатора Смирнов: в Курской области ввели режим ракетной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он призвал жителей найти укрытие.

Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — написал губернатор.

Несколькими минутами до этого объявления губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также предупредил местных жителей о ракетной опасности. Он посоветовал гражданам спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя сигнала.

Ранее несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью БПЛА. По словам главы региона, пострадавших нет, но были повреждены дома и постройки, временно без света остались жители села Петровка. Также стало известно о отсутствии связи в селах Солохи и Орловка. Также украинские БПЛА сбросили три взрывных устройства в селе Мокрая Орловка. В результате два жилых дома и одно административное здание получили серьезные повреждения.

Кроме того, Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и выпустили БПЛА самолетного типа в сторону Брянской области. Средствами ПВО обе цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.