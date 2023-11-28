Курское село обстреляли со стороны Украины Гладков: село Пороз попало под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа Курской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, незначительные повреждения получило частное домовладение.

Под обстрел ВСУ попало село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Незначительные повреждения выявлены в одном частном домовладении: осколками посечены крыша и забор и выбиты окна. Подомовой обход территории продолжается, — написал он.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Городище Рыльского района. По словам губернатора, было зафиксировано восемь прилетов, местные жители не пострадали. Городище и соседнее село Козино были обесточены.

До этого также стало известно об обстрелах украинскими войсками Донецка и Горловки. По информации мэров городов Алексея Кулемзина и Ивана Приходько, ранения получили двое мужчин и 13-летний подросток.

22 ноября глава Курской области рассказал, что ВСУ обстреляли деревню Анатольевку Рыльского района Курской области. По его словам, никто не пострадал, были повреждены окна и постройки в нескольких домовладениях.