Курское Козино попало под обстрел ВСУ Старовойт сообщил об обстреле села Козино со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Село Козино в Курской области попало под обстрел со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава приграничного региона Роман Старовойт. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. <...> Выбиты окна в одном из домовладений. В населенном пункте частично отсутствует электроснабжение, — написал Старовойт.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам в селе, как только будет безопасно, добавил губернатор. Владельцу частного дома помогут с ремонтом жилья, пообещал Старовойт.

3 января в Курской области после атаки ВСУ была повреждена подстанция в Железногорском районе, в результате жители нескольких населенных пунктов остались без света, сообщал глава региона. Кроме того, в Железногорске в результате прорыва теплотрассы без отопления остались 17 многоквартирных домов.

1 января украинские войска обстреляли курское село Троицкое, где в результате были сильно повреждены два жилых дома, также нанесен значительный ущерб трем автомобилям жильцов и одному микроавтобусу, сообщал губернатор региона. По его словам, среди населения обошлось без пострадавших.