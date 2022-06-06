Курский губернатор Старовойт: при обстреле Теткино никто не пострадал

Фото: vk.com/gubernator46

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своём Telegram-канале подробности утреннего миномётного обстрела поселка Теткино. По его словам, раненых и погибших нет, основной удар наносился по местному мосту, также пострадали несколько зданий.

Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода, — говорится в сообщении.

За время спецоперации России посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области уже в третий раз подвергся обстрелу со стороны Украины. 21 мая огонь по населённому пункту вёлся из миномётов. В результате обстрела Тёткино 19 мая один человек погиб, ещё несколько получили ранения.