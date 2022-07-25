Курский губернатор сообщил о минометном обстреле со стороны Украины Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Село Алексеевка в Курской области подвергается прицельным минометным обстрелам со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт. По его словам, пострадавших и разрушений на данный момент нет.

В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет, — написал Старовойт.

24 июля губернатор продлил высокий уровень террористической опасности в Курской области до 8 августа. По его словам, за последние две недели в области не выявлено случаев диверсий и терактов, однако «ситуация на границе не позволяет расслабляться».

20 июля Старовойт рассказал, что приграничные территории Рыльского района Курской области были обстреляны со стороны Украины. Он добавил, что удары зафиксированы на пограничном пункте пропуска «Крупец», также в деревне Городище были повреждены линии электропередачи.