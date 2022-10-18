Курский губернатор сообщил об обстреле двух сел украинскими военными

Фото: РИА Новости

Украинские войска обстреляли два села в Суджанском районе Курской области. В результате получили повреждения несколько домов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он утонил, что речь идет о населенных пунктах Гуево и Гончаровка.

В первом повреждены один частный дом и сарай, во втором — несколько домов. К сообщению губернатор прикрепил фото, на котором показаны следы от осколков.

Сегодня ВСУ также обстреляли и приграничные села Суджанского района. <...> Сейчас идет подворовый обход, уточняем нанесенный ущерб. Вся необходимая помощь жителям будет оказана в кратчайшие сроки, — написал Старовойт.

Ранее губернатор рассказал об обстреле поселков Тёткино и Попово-Лежачи. При этом пострадала местная жительница — ей в лицо попали осколки стекла. Несколько прилетевших с украинской стороны снарядов не разорвалось, в случае их обнаружения жителям рекомендовано сообщать об этом специалистам. Старовойт добавил, что в район Тёткино зашли российские военные и ведут ответный огонь по выявленным позициям украинских войск.