Курский губернатор сообщил о ночной атаке беспилотников Старовойт: атака беспилотников ВСУ на Курск привела к отключениям электричества

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Украинские беспилотные летательные аппараты в ночь на 5 октября атаковали объекты инфраструктуры на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, это привело к отключению электричества в некоторых районах. Минобороны эти сведения не комментировало.

Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества, — написал Старовойт.

Он добавил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения. О пострадавших не сообщается.

Накануне Старовойт рассказал, что украинский беспилотник рухнул на территорию частного дома в селе Горналь Суджанского района Курской области. По словам главы региона, в результате инцидента загорелись сарай и гараж. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Кроме того, ВСУ атаковали отделение полиции в селе Заолешенка в Курской области, сообщал Telegram-канал Mash. По данным издания, беспилотник самолетного типа скинул снаряд на стационарный пост «Суджа». В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны и местные власти ситуацию не комментировали.

Кроме того, Старовойт рассказал об обстреле села Козино Рыльского района. Всего зафиксировано 15 прилетов, пострадавших нет, но в результате действий ВСУ повреждена вышка сотовой связи. Специалисты начнут восстановление при первой возможности, уточнил глава Курской области.